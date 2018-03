Rainbow Six Siege: manutenzione programma martedì 6 marzo, in arrivo l'Operazione Chimera

ha annunciato che questo pomeriggio i server diandranno offline per qualche ora, così da permettere al team di effettuare le operazioni di manutenzione che porteranno al lancio odierno di

Nello specifico, i server PC saranno offline dalle 15:00 alle 16:00, quelli PS4 dalle 16:00 alle 17:00 e quelli Xbox One dalle 17:00 alle 18:00. Al termine degli orari indicati, Ubisoft pubblicherà il nuovo aggiornamento contenente l'attesissima Operazione Chimera.

Ubisoft, come già dichiarato in passato, sembra avere grandi piani per il futuro di Rainbow Six Siege, l'obiettivo è quello di raggiungere quota 100 operatori nell'arco di dieci anni. A partire da questa settimana inoltre il publisher lancerà un nuovo sistema di ban con l'obiettivo di facilitare la ricerca e la segnazione dei giocatori scorretti.