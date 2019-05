Rainbow Six Siege: un caso di match fixing ha falsato le qualificazioni per Milano?

L'ex analyst della formazione brasiliana Black Dragons, Thiago Nicézio, ha accusato sia FaZe Clan che i Black Dragons di aver truccato delle partite durante la stagione IX della Rainbow Six Pro League LATAM.

In un articolo pubblicato da Siege.gg sono state esposte le accuse oltre a un discreto numero di potenziali prove. Nicézio, che di recente ha lasciato i Black Dragons a causa di "questioni personali", afferma che il giocatore Gleidson "GdNN1" Marcondes Reginato Junior si sarebbe messo d'accordo con Ronaldo "ion" Koji Osawa Filho dei FaZe Clan per perdere partite specifiche in modo da aiutarsi a vicenda nella R6 Pro League.

La partita incriminata si sarebbe disputata nella dodicesima settimana: Black Dragons contro FaZe. La presunta combine tra le due squadre è avvenuta - pare - con giocatori dei BD che si sono ripetutamente disconnessi dalla partita. Il risultato finale è stato 7-0 a favore di FaZe. Tale tesi comunque viene messa in discussione da alcuni screenshot che mostrerebbero diversi scambi di messaggi WhatsApp che sembrano indicare che i giocatori potrebbero aver effettivamente avuto problemi di connettività durante il match.

Un utente di Reddit ha tradotto una conversazione registrata tra GdNN1 e Nicézio, in cui GdNN1 dice in risposta alle accuse di Nicézio, "Non cambierebbe nulla per noi e nemmeno per loro."

Dal momento in cui Nicézio ha postato le accuse su Twitter, GdNN1 è stato multato e rimosso dal roster dei Black Dragons in attesa di un'indagine più approfondita. Per ora Ubisoft non sembra abbia preso in esame le accuse.

I FaZe non hanno commentato la questione, al momento. La squadra è arrivata in semifinale a Milano, quindi la loro posizione è estremamente delicata. La squadra ha eliminato i Ninja in Pyjamas per un posto alla fase finale italiana il che, se le accuse sono vere, significa che il match con i Black Dragons della settimana 12 ha praticamente assicurato il biglietto per Milano.