Rainbow Six Siege: Maverick e Clash arrivano sul TTS, ecco tutti i dettagli

Come promesso da Ubisoft qualche giorno fa, nel corso della Six Major Paris sono finalmente state svelate nel dettaglio tutte le novità di Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Operation Grim Sky.

Maverick è un operatore d'attacco il cui gadget principale consiste in una fiamma ossidrica che può oltrepassare con precisione chirurgica anche pareti rinforzate, i gadget di Castle e gli scudi mobili. In questo modo potrete creare piccoli fori attraverso i quali sparare, canali per il drone e tanto altro. Una delle principali caratteristiche di questo accessorio è la sua silenziosità, che spingerà i giocatori ad agire furtivamente.

Clash, invece, è la prima operatrice di difesa ad essere dotata di uno scudo. Oltre a proteggerla dai proiettili nemici, il suo scudo le consente di dare una scossa ai nemici e stordirli per qualche istante. Si tratta di un ottimo operatore per bloccare piccoli gruppi di nemici che vogliono fare irruzione velocemente nella vostra area oppure per rallentare chi vuole raggiungere una bomba.

Entrambi gli operatori, insieme al nuovissimo look della Base di Hereford, saranno disponibili nel Technical Test Server a partire da domani, 20 agosto 2018. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo dell'equivalente del PTR di Overwatch, in cui i giocatori PC possono provare in anteprima tutte le novità in arrivo senza però mantenere eventuali progressi.

Tra le altre novità troviamo qualche modifica alla mappa Consolato, che avrà un sistema di illuminazione migliorato e una nuova possibile posizione per la bomba. Un'altra caratteristica inedita riguarda invece la selezione dell'operatore, visto che ora chi non ne selezionerà uno entro il tempo limite giocherà nei panni di un personaggio scelto casualmente. Buone notizie anche per i fan di Frost, che si prepara a ricevere una skin Elite e numerose modifiche.

Vi ricordiamo che per scaricare la versione TTS di Rainbow Six Siege dovrete accedere al client uPlay da PC. Ovviamente il download sarà completamente gratuito per tutti gli utenti.