Rainbow Six Siege: a Milano gli EnD Gaming si riconfermano imbattibili

Come sappiamo, il weekend appena conclusosi è stato animato da un evento esport molto importante per il panorama nazionale: le fasi finali della Winter Season dell'ESL Vodafone Championship.

Una due giorni davvero intensa, che ha visto i migliori giocatori convergere verso Milano per giocarsi il titolo di campioni italiani. I titoli in palio erano ben quattro, spalmati ovviamente su altrettante “discipline”: League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e l'attesissimo Rainbow Six: Siege.

Il campionato esport più seguito dello Stivale, ha regalato scintille nella stagione regolare, con le teste di serie schiacciate in pochissimi punti (appena quattro, tra la prima e la quarta). Naturale, quindi, che le finali live riservassero grande spettacolo. E così è stato.

A Milano, sul palco del Vodafone Theatre, sono arrivate le due organizzazioni più in forma del campionato: EnD Gaming e, sorpresa sorpresa, gli Outplayed. I primi, già due volte campioni italiani, non hanno fatto alcun mistero del loro unico obbiettivo: confermarsi ancora una volta i migliori dello Stivale.

I secondi, invece, sono stati la vera sorpresa del torneo. Quarti classificati nella regular season, si sono fatti valere tanto da guadagnarsi il posto alla fase “live”. Capitanati da Manuel “Sloppy” Malfer, grande ex degli EnD Gaming, gli Outplayed hanno fatto il loro ingresso nel teatro a testa alta e super carichi ma, soprattutto, senza far trasparire alcuna paura. Pronti a tutto, pur di interrompere il monopolio pluriennale degli avversari. I campioni uscenti invece...non avevano alcuna voglia di abbandonare il loro trofeo.

Gli Outplayed, però, forti anche di innesti stranieri (lo svizzero Jamil “eLTunisianoX” Essifi e l'ucraino Anton “Namea” Bukin) gliel'hanno fatta sudare un bel po'. Entrambe le mappe sono state combattute punto a punto. Ai tentativi d'allungo degli EnD hanno risposto gli Outplayed e viceversa. Questi ultimi, nella prima mappa, sono sempre rimasti in gioco tallonando i campioni, cedendo solamente nel finale e concedendo il round.

La seconda mappa, Border (terreno di caccia preferito degli EnD), ha riservato quei fuochi d'artificio che tutti stavano aspettando. Il match si è trascinato ai supplementari grazie ad alcune defaillance dei campioni e al grande nerbo degli Outplayed. Anzi, di Sloppy, il vero leader di una squadra che forse ha sbagliato sin troppo in fase di finalizzazione. Il capitano si è caricato sulle spalle le sorti dell'intero team, inanellando una quantità di giocate incredibili, da vero fuoriclasse.

Alla fine, però, gli EnD sono riusciti a prevalere, portandosi a casa il match e, per la terza volta, il titolo. Agli sconfitti, invece, va l'apprezzamento dei fan e la consapevolezza che da questo punto non possono che migliorare. Complimenti a tutte e due le formazioni.