Rainbow Six Siege: niente da fare per i Mkers, addio sogno Six Invitational

Il tentativo di qualifica dei Mkers al Six Invitational è purtroppo fallito lo scorso weekend, deludendo i fan italiani di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: l’FPS tattico competitivo non vedrà nemmeno nel 2023 un rappresentante italiano nelle fasi finali del torneo più importante al mondo, che si terrà nel mese di febbraio a Montreal.

La storica qualificazione al Six Invitational 2021 è un ricordo ormai lontano: da allora, peraltro, sono rimasti solo Aqui, Gemini e Lollo nella stessa formazione, accompagnati dai nuovi arrivati Dora e Sorry. Il cambio di due tasselli del team non è stato però il vero elemento fatale in questo Europe: Closed Qualifier, in quanto gli Outsiders (formalmente noti come Virtus.pro, ex Team Empire) alla scorsa edizione del Six Invitational sono arrivati in seconda posizione, giusto dietro TSM. Insomma, non erano proprio un avversario così facile da affrontare.

Dopo la prima sconfitta nell’Upper Bracket per 2 a 1, complice un ShepparD indomabile, i Mkers hanno dovuto sfidare i Natus Vincere per rimanere a galla, aggiudicandosi lo scontro per 2-1 grazie a due performance decisive su Clubhouse e Border. La finale del Lower Bracket contro gli Outsiders, che nel mentre hanno perso 2-0 contro la formazione europea Team Secret, si è conclusa poi con un punteggio molto simile al primo incontro, con i Mkers che hanno vinto Chalet e poi concesso due mappe al team russo.

A qualificarsi al Six Invitational è stato dunque Team Secret che, nella Grand Final dell’Europe: Closed Qualifier, ha avuto la meglio sugli Outsiders grazie a due vittorie nette su Oregon e Border.