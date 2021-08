Rainbow Six Siege: una nuova modalità e 33 oggetti unici con l'evento Containment

Ubisoft ha appena svelato Containment, un nuovo evento PvP a tempo limitato di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege che prenderà il via domani 3 agosto.

Ispirato al nuovo gioco Rainbow Six Extraction, Containment porterà i giocatori in una nuova versione della mappa Consolato infestata dal Parassita Chimera, dove si svolgerà la nuova modalità di gioco Nest Destruction che ha l'obiettivo di fornire un assaggio del mondo di Extraction.

Nest Destruction vedrà i giocatori combattere su un Nido. Da una parte, agli Assalitori verrà dato uno scenario con obiettivi su più livelli: distruggere il nido per aprire l’obiettivo finale e vincere il round. Dall’altra, per vincere, i Difensori dovranno contare sugli attacchi da mischia e sul Ramah Dash di Oryx per fermare gli avversari. L'evento introdurrà 33 oggetti unici per alcuni operatori di Rainbow Six Siege, ossia IQ, Ace, Blackbeard, Amaru e Zero tra gli Assalitori e Aruni, Jager, Kaid, Mira e Warden tra i Difensori. La collezione comprende caschi, uniformi e skin per le armi. Gli oggetti esclusivi di ogni Operatore saranno disponibili per l’acquisto in Bundle, per un tempo limitato, nella sezione Negozio per 1680 Crediti R6 o tramite il Containment Packs per 300 Crediti R6 o 12500 Renown.

L'evento Containment rimarrà attivo fino al 24 agosto, inoltre Rainbow Six Siege sarà gratis nel weekend dal 13 al 15 agosto, un periodo durante il quale verranno elargiti a tutti quanti il doppio dei punti Battle Pass.