Rainbow Six Siege: modifiche a Twitch, Jackal e altri Operatori con la mid-season patch

Nel corso dell'ultimo Hot Breach Podacast, tre sviluppatori di Ubisoft Barcellona hanno delineato il percorso che verrà intrapreso nell'immediato futuro in Rainbow Six Siege, che prevede il bilanciamento delle abilità e delle armi di diversi Operatori.

La mid-season patch di prossima pubblicazione, tanto per cominciare, interverrà sul Famas di Twitch, ovvero l'arma con il miglior rapporto uccisioni/morti dell'intero gioco. Nel tentativo di porre un freno alla sua esuberanza, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere 5 colpi dal suo caricatore. Kaid, invece, vedrà la portata del suo Elettroartiglio aumentare, e una riduzione delle munizioni del suo shotgun. Il danno delle mine di Lesion verrà diminuito, mentre l'abilità di scanning di Jackal non sarà più in grado di tracciare le impronte dei nemici sopra di lui.

Durante la trasmissione gli sviluppatori hanno svelato anche un'interessante statistica, basata esclusivamente sulla community PC. A quanto pare Jackal è di gran lunga l'Operatore più bannato in assoluto (72% delle volte nella Y4S3 e 62% nella Y4S2), un fattore che ha sicuramente contribuito alla decisione di ridimensionarlo.

La data di pubblicazione della mid-season patch non è stata ancora svelata, e non è escluso che alcuni degli interventi pianificati possano subire ulteriori modifiche. Recentemente, Ubisoft ha inoltre discusso del possibile inserimento dei cani in Rainbow Six Siege e ha dato il via ad una nuova stagione di eSport.