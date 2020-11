Rainbow Six Siege Neo Dawn: data, orario di sblocco e peso dell'Operazione

Con un nuovo comunicato affidato ai propri canali social, Ubisoft Montreal ha svelato la data, l' orario di sblocco e tutto ciò che dovete sapere in merito all'Operazione Neon Dawn di Rainbow Six Siege, la quarta e ultima della quinta annata dello sparatutto tattico in prima persona.

L'Operazione Neon Dawn verrà distribuita a partire da domani primo dicembre mediante la patch Y5S4. L'orario di pubblicazione differirà da piattaforma a piattaforma: gli utenti PC saranno i primi ad aver l'opportunità di scaricare la patch, il cui lancio è fissato per le ore 14;00. I giocatori PlayStation avranno il via libera alle 15:00, mentre i possessori di Xbox dovranno attendere le 17:00. A partire dagli orari indicati prenderà il via anche la manutenzione dei server, che non si protrarrà per più di un'ora. Dopodiché, potrete accedere e provare tutti i nuovi contenuti preparati da Ubisoft, tra cui l'Operatrice thailandese Apha "Aruni" Tawanroong e il rework della mappa Grattacielo.

Lo studio di sviluppo ha inoltre avvertito che la patch di domani sarà più grande del solito, poiché si occuperà di consolidare i file del client base. In compenso, dopo il download dell'aggiornamento Rainbow Six Siege occuperà meno spazio su tutte le piattaforme. La patch pesa 60 GB su PC via Steam e Ubisoft Connect, e 35,9 GB su PlayStation 4 e Xbox One. Già che ci siamo, vi ricordiamo che che assieme all'Operazione Neon Dawn arriverà anche l'aggiornamento gratis di Rainbow Six Siege per PS5 e Xbox Series X, con tanto di supporto ai 120 fps su televisori compatibili.