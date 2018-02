Rainbow Six Siege: nessun sequel e 100 operatori in 10 anni nei piani di Ubisoft

Dopo aver svelato i dettagli della nuova modalità Outbreak è tornata a parlare del supporto a lungo termine didurante un panel ospitato al Six Invitational 2018 : il publisher non ha nessun sequel in programma e mira ad introdurre 100 operatori nell'arco di 10 anni.

Lo sviluppatore intende supportare Rainbow Six Siege ancora per molto tempo, con l'obiettivo di introdurre ben 100 operatori nell'arco di 10 anni, periodo in cui Ubisoft concentrerà tutti i suoi sforzi sul gioco senza pensare ad alcun sequel.

Il numero di giocatori, del resto, continua a crescere di mese in mese: attualmente il dato si aggira sui 27 milioni di utenti, confermando il grande successo dello sparatutto tattico. Durante il terzo anno, inoltre, verranno presentati otto nuovi operatori da inserire all'interno del gioco, senza dimenticare la costante attenzione con cui vengono equilibrate le mappe, in particolare quelle dedicate alla modalità Artificieri.

Durante il panel è stato inoltre confermato che tutti e 20 gli operatori saranno sbloccati nell’edizione standard del gioco in futuro, insieme a tutti gli accessori per le armi.