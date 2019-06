Rainbow Six Siege non avrà sequel: previsto un ampio supporto su next-gen

La redazione di Daily Star ha contattato il Brand Director di Rainbow Six Siege, Alexandre Remy, per ricevere un suo riscontro ai rumor che sono circolati in rete in queste settimane sulla scorta di un sondaggio di Ubisoft che suggeriva lo sviluppo di un nuovo capitolo di questa serie FPS votata al multiplayer.

"Non vogliamo sviluppare un sequel", è stata la risposta che Remy ha voluto dare in rappresentanza degli autori di Ubisoft Montreal, aggiungendo subito dopo che "la ragione di questa scelta è che non vogliamo frammentare la nostra community tra le diverse piattaforme. In un mondo ideale, un domani ci piacerebbe che gli appassionati di Rainbow Six Siege siano in grado di poterlo giocare insieme. Ci stiamo avvicinando alla next-gen con lo stesso spirito".

Il Brand Director di R6S spiega inoltre che "abbiamo chiesto (presumibilmente a Sony e Microsoft, ndr) come potremmo fare in modo che i giocatori di Siege siano in grado di migrare da una piattaforma e l'altra, se lo volessero, oppure come rendere il passaggio alla next-gen il più economico possibile o attraverso la retrocompatibilità".

Quanto al futuro, Remy conclude affermando che "la forza di qualsiasi gioco multiplayer è la dimensione della sua community, quindi credo che dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per quando arriverà la next-gen, vogliamo che gli utenti siano trattati allo stesso modo di come facciamo adesso su PC tra configurazioni entry-level e di fascia alta".

Nell'attesa di scoprire come si evolverà l'universo sparatutto competitivo di Rainbow Six Siege, vi lasciamo in compagnia del video gameplay di Nokk e Warden, i due agenti speciali che hanno fatto il loro ingresso nel roster di Operatori con l'aggiornamento Phantom Sight.