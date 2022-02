Rainbow Six Siege non smette di evolversi: tutte le novità dell'Anno 7 Demon Veil

L'attesa presentazione di Rainbow Six Siege Demon Veil offre a Ubisoft Montreal l'opportunità di illustrare nel dettaglio tutte le novità e le sorprese che interesseranno gli appassionati dell'iconico sparatutto multiplayer nel corso dell'Anno 7.

Da qui ai prossimi mesi, l'offerta contenutistica di R6S si amplierà ulteriormente per fare spazio, per la prima volta in tre anni, a nuove mappe. L'aggiunta di queste ambientazioni inedite sarà alla base delle ulteriori sorprese previste da Ubisoft, come l'introduzione del Team Deathmatch e di nuove modalità di gioco permanenti, insieme afunzionalità come la Player Protection.

La fase Demon Veil di Rainbow Six Siege vedrà arricchirsi il roster di Operatori con l'ingresso del combattente giapponese Azami in forza al team di Difesa: nella Stagione 1 assisteremo all'arrivo di una mappa ambientata in un country club irlandese e nella Stagione 2 sarà il turono di una mappa ambientata in Grecia e di un Operatore belga.

Per quanto concerne l'atteso arrivo del cross-play e della progressione cross-platform, i lavori su queste due funzionalità richiederanno più tempo del previsto, in funzione del loro lancio previsto nel corso della Stagione 3. La prima e, forse, la più evidente modifica apportata da Ubisoft sin dall'inizio di Demon Veil è però rappresentata dal nuovo Sistema di Reputazione, già attivo in background da qualche mese ma destinato a subire ulteriori miglioramenti per rilevare in maniera più accurata i livello di esperienza dei giocatori e chi ricorre al griefing.

Volete saperne di più sulle novità in arrivo nell'FPS multiplayer di Ubisoft? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Rainbow Six Siege e la Roadmap 2022 dell'Anno 7.