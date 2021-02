Rainbow Six Siege: le novità dell'Anno 6 e crossover con Resident Evil

Ubisoft annuncia l'Anno 6 di Rainbow Six Siege con una serie di novità che andranno ad impattare su molti aspetti del gioco, dal gameplay alla personalizzazione, passando ovviamente per l'arrivo di nuovi Operatori.

Crimson Heist, la prima stagione dell’Anno 6, farà conoscere il nuovo assalitore Flores e rielaborerà la mappa Confine. La stagione sarà disponibile domani sui Test Server su PC. La stagione 2 introdurrà l’operatore delle Nakoda Nations e una rinnovata mappa Favelas. Gli Operatori della stagione 3 verranno dalla Croazia; durante la stagione 3 saranno rivisitate altre 3 mappe. L’ultimo Operatore dell’anno arriverà dall’Irlanda e la mappa rielaborata sarà quella dell’Outback.

Flores non è però l'unico Operatore in arrivo, inoltre Ubisoft ha in programma di lanciare un Sistema di Reputazione per garantire un comportamento trasparente da parte dei giocatori e dei Content Creatori, inoltre si parla di aggiornamenti e migliorie al gameplay ed alle armi, oltre ad un miglior bilanciamento generale di vari aspetti del gioco. In arrivo anche nuove opzioni di personalizzazione, inoltre è stata annunciata la partnership con Capcom che darà via al crossover Rainbow Six Siege x Resident Evil con skin Elite di Jill Valentine per Zofia e una seconda skin aggiuntiva non ancora svelata.

