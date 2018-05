Rainbow Six Siege è la nuova offerta della settimana del PlayStation Store

Da oggi e fino alle 12:59 del 24 maggio, Tom Clancy's Rainbow Six Siege può essere acquistato in offerta sul PlayStation Store a partire da 19,99 euro, con un risparmio complessivo del 50% sul prezzo di listino. Sconti anche per le versioni Gold e Complete.

Presentandosi come la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, Rainbow Six Siege per PS4 potrà essere acquistato nella sua edizione Standard a 19,99 euro invece di 39,99 euro, nella Advanced Edition a 24,99 euro anziché 49,99 euro (edizione che include 600 crediti R6 e 10 pacchetti della collezione Outbreak), nella Gold Edition a 44,99 euro invece di 79,99 euro (versione che include gli stessi contenuti della Advanced Edition più il Pass dell'Anno 3) e infine nella Complete Edition a 69,99 euro anziché 119,99 euro (edizione che include tutti i contenuti aggiuntivi disponibili).

Ricordiamo inoltre che dal 17 al 20 maggio sarà disponibile un nuovo weekend di gioco gratuito, con la possibilità di testare il titolo con mano prima di un eventuale acquisto. Gli utenti che proveranno il gioco nel fine settimana, inoltre, potranno conservare i progressi ottenuti e continuare a giocare senza soste, nel caso decidessero di acquistare il gioco completo dopo il periodo di prova.

Ne approfitterete per recuperare Rainbow Six Siege su PS4?