Rainbow Six Siege è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store: il gioco Ubisoft è scontato del 70% e può essere acquistato a 8,99 euro fino al 5 settembre.

"Forma la tua squadra e irrompi in un esplosivo PvP cinque contro cinque. In Tom Clancy's Rainbow Six Siege ci sono moltissimi operatori specializzati, ognuno dotato di gadget che possono cambiare la partita da un momento all'altro, per portare la tua squadra alla vittoria."

La Deluxe Edition include il gioco e tutti gli otto operatori pubblicati durante l'Anno 1: Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana ed Echo. Rainbow Six Siege è giocabile gratis fino al 4 settembre come parte dell'iniziativa Free Week, la versione di prova gratuita include tutti gli operatori, le mappe e le modalità di gioco sbloccate, per permettere di vivere l'esperienza completa di Rainbow Six Siege.

A metà agosto Ubisoft ha annunciato anche l'espansione Operazione Ember Rise che porterà in dote i nuovi operatori dell'Anno 4, una stagione che si preannuncia non solo ricca di contenuti ma anche di novità al gameplay, al bilanciamento e alle modalità di gioco.