Rainbow Six Siege: la nuova patch bilancia Kaid, Nomad, Valkyrie e IQ

Ubisoft ha pubblicato la nuova patch A3S4.1 per Tom Clancy's Rainbow Six Siege su PlayStation 4, Xbox One e PC. Si tratta di un aggiornamento di piccole dimensioni che ha tuttavia risolto alcune problematiche sorte dopo l'uscita di Operazione Wind Bastion.

Innanzitutto, sono stati applicati dei miglioramenti visivi agli effetti di distruzione, alle increspature delle pareti e al design grafico delle auto della polizia. Nell'immagine in calce alla notizia potete farvi un'idea sui cambiamenti apportati alla distruttibilità ambientale.

In aggiunta a ciò, sono stati bilanciati alcuni operatori. La .44 Mag Semi-Auto di Kaid è stata depotenziata: il rinculo è aumentato, mentre i danni sono stati ridotti da 74 a 54. Le tre Granate Stordenti di Nomad sono state sostituite con una Claymore. Secondo Ubisoft, la sinergia tra i Pugni d'aria e le Granate Stordenti rendeva fin troppo efficace Nomad nel controllo delle folle. La curva di lancio di Valkyrie, invece, ora si proietta direttamente dal centro della visuale del giocatore. Non sono più possibili lanci a distanze eccessive. Per quanto riguarda IQ, il suo gadget ora risponde in modo diverso al rinculo, che venne modificato in Grim Sky.

Sono stati corretti numerosi errori, come il conteggio sbagliato delle munizioni delle armi, il non corretto aggiornamento delle statistiche di Kaid e un bug che permetteva di vedere attraverso l'effetto grafico del fumo delle granate o dei dardi fumogeni di Capitão dalla distanza. Questi citati sono solamente alcun idei tanti interventi effettuati, per tutti gli altri vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale.