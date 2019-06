Rainbow Six Siege, nuova patch su PS4 e Xbox One: interviene su Nøkk e IQ

Già disponibile dal 25 giugno su PC, la patch Y4S2.1 di Rainbow Six Siege è arrivata quest'oggi anche su PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento, tanto per cominciare, introduce una nuova opzione relativa alle curve di rotazione del controller, volta al miglioramento del comfort dei giocatori. Il team la descrive in questo modo: " Questa nuova versione della curva si concentra su quando si inizia a sparare, offrendo poi una variazione costante fino al movimento completo. Il nostro obiettivo è fornire una curva più coerente man mano che i giocatori muovono il joystick rispetto alla posizione neutrale".

In aggiunta a ciò, risolve una serie di problemi che alteravano il comportamento di alcuni operatori. Per quanto riguarda Nøkk, è stato risolto un bug che rallentava la transizione all'ADS (ovvero l'avvicinamento del mirino dell'arma che si ottiene premendo L2/LT) da inattività o corsa durante l'animazione di attivazione dell'HEL con il 5.7 USG e il D-50. Per IQ, invece, è stato corretto un problema che provocava la perdita della maggior parte delle sue funzionalità se posizionava il suo gadget principale prima della conclusione dell'animazione del rampino. Si segnalano, inoltre, numerose modifiche all'esperienza utente e a livelli come Café, Costa, Grattacielo e Casa. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il changelog completo reperibile all'indirizzo allegato in calce a questa notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che recentemente è stata introdotta la nuova versione del Fuoco Amico Inverso.