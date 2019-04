Rainbow Six Siege: la nuova patch sistema lo spam del tasto per accovacciarsi

Nell'ultima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, la quale ha segnato l'inizio dell'Anno 4 del gioco, sono stati in tantissimi a lamentarsi di un problema legato alla possibilità di accovacciarsi.

In un titolo dove colpire alla testa consente di eliminare immediatamente un avversario, molti giocatori continuavano ad attivare e disattivare il cambio di posizione dell'operatore per disorientare gli avversari ed evitare di essere colpiti con un headshot. Tale problematica, che colpisce sia i giocatori PC che quelli console (a causa degli utenti che utilizzano pad di terze parti o accessori di vario tipo), sta per essere risolta con il nuovo aggiornamento Y4S1.2.

L'aggiornamento, la cui uscita è prevista per domani, sistema anche un problema legato alla granata a concussione di Zofia e modifica alcuni aspetti degli operatori australiani, Gridlock e Mozzie. Non mancano poi piccoli aggiustamenti alle mappe Border, Chalet e Outback oltre ai soliti fix di problemi tecnici quali i cali di framerate introdotti con l'ultima patch.

Purtroppo non ci sono informazioni sulla possibile soluzione dei problemi relativi al comparto sonoro, di cui si lamenta anche Fabian Hallsten, il giocatore di R6 più forte del mondo.

Sapevate che gli unicorni hanno invaso lo sparatutto Ubisoft grazie all'evento Rainbow is Magic? Il Team Empire continua inoltre a restare in testa nella classifica della Pro League.