Rainbow Six Siege: la nuova Sfida Club è dedicata a Maestro

Se Maestro, l'operatore italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, è tra i vostri personaggi preferiti, allora fareste bene a completare il prima possibile la sua Sfida Club.

Per celebrare il suo compleanno infatti, Ubisoft ha introdotto una nuova sfida settimanale che, se completata entro la sua scadenza, vi permetterà di ottenere una mimetica esclusiva per la mitragliatrice leggera in dotazione all'operatore.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale della sfida:

"Augura un buon compleanno a Maestro con questa sfida ubisoft Club. Nei panni di un difensore, distruggi 20 droni degli assalitori per ricevere la skin armi Dono di Maestro per l'ALDA 5.56."

Vi ricordiamo che l'obiettivo in questione può essere completato esclusivamente nelle partite amichevoli o competitive e non è possibile in alcun modo portarlo a termine nella Caccia ai Terroristi. Per poter attivare la sfida, passaggio necessario per il suo completamento, bisogna entrare nella pagina relativa alle sfide settimanali dell'Ubisoft Club e selezionare la voce "aggiungi". La scadenza della sfida è tra una settimana esatta, quindi avrete a disposizione un bel po' di giorni per distruggere i fastidiosi droni avversari.

Sapevate che con una serie di divertenti tweet l'azienda francese ha esteso l'evento a tempo Rainbow is Magic? Tra le ricompense dell'Ubisoft Club è inoltre disponibile un nuovo boost della Fama della durata di ben 7 giorni.