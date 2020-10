Rainbow Six Siege: la nuova versione di Tachanka si prepara all'esordio con un trailer

Il colosso russo di Rainbow Six Siege sta per tornare in forma rielaborata e migliorata. Dopo averlo promesso per anni Ubisoft si appresta infatti a pubblicare la nuova versione di Tachanka, l'operatore dal sempre al centro delle discussioni sul famoso sparatutto tattico.

La nuova versione dell'operatore Tachanka farà il suo esordio sui test server a partire da domani. Tra i miglioramenti più evidenti (e più richiesti dai giocatori) spicca quello sulla mobilità del personaggio: al contrario di quanto accadeva prima, il nuovo Tachanka può spostarsi anche dopo aver utilizzato la sua abilità speciale che prevede l'utilizzo di una pesante torretta. L'operatore porterà in dote un lanciagranate incendiario e LMG precedentemente legato alla già citata torretta. Completano il quadro la mitragliatrice DP-27 in grado di distruggere le pareti e il Shumika Launcher che chiude le vie di passaggio con un muro di fuoco. Nonostante i cambiamenti, Ubisoft ha mantenuto le caratteristiche base dell'operatore che rimane quindi fedele alla sua natura lenta ma corazzata.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio del nuovo Tachanka, vi ricordiamo che l'operatore sarà disponibile da domani sui test server per PC e arriverà presumibilmente tra un paio di settimane anche su PlayStation 4 e Xbox One. Potete trovare tutte le novità in arrivo su Rainbow Six Siege sulle pagine di Everyeye.