Rainbow Six Siege: nuovo ban system per i giocatori tossici dalla prossima settimana

Con un recente post pubblicato su Reddit, il community developer di Rainbow Six Siege Craig Robinson ha parlato del nuovo ban system pensato per contrastare i giocatori tossici che popolano i server dello sparatutto. In arrivo nuove contromisure a partire dalla prossima settimana.

"A partire dalla prossima settimana, implementeremo una serie di miglioramenti al sistema che abbiamo impiegato per bannare i giocatori che incitano al razzismo, all'omofobia e all'odio. Ricordiamo che nel regolamento è vietata qualsiasi espressione o contenuto ritenuto illegale, pericoloso, minaccioso, offensivo, osceno, volgare, diffamatorio, razzista, sessista, eticamente offensivo o molesto." spiega il community developer.

Robinson ha precisato che i ban per i giocatori tossici potranno durare 2 giorni, 7 giorni, 15 giorni o addirittura in modo permanente in base alla gravità dell'offesa, prendendo in considerazione anche la frequenza con cui un utente ha violato il codice di condotta. A voi è mai capitato di imbattervi in qualche giocatore "tossico" tra una partita di Rainbow Six Siege e l'altra?