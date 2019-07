Rainbow Six Siege: nuovo evento Showdown a Fort Truth con mappa e modalità inedite

Ubisoft ha annunciato Showdown, un evento a tempo limitato di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege che introduce una nuova modalità di gioco e un’inedita mappa, ambientata sotto il sole cocente di Fort Truth. Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di ottenere oggetti in-game esclusivi.

Disponibile dal 2 al 16 luglio, l'evento introduce una modalità di gioco 3 contro 3 in una mappa esclusiva della tipologia “Presidio”. Un trio di Attaccanti è chiamato ad affrontare altrettanti Difensori in un match nel quale tutti sono equipaggiati unicamente con un BOSG.12.2 una Magnum LFP586. Showdown non include una fase di preparazione e introduce un’interfaccia utente semplificata in cui non trovano spazio salute, munizioni e mirini.

L’evento introduce 31 oggetti esclusivi a tema western tra cui outfit del selvaggio west, con varie componenti e copricapi sbloccabili per 10 differenti Operatori. I giocatori che effettueranno l’accesso al gioco durante il periodo programmato saranno ricompensati con un Pacchetto Collezione Showdown gratuito e potranno completare le sfide Ubisoft Club per guadagnare un pacchetto e una skin arma unica per il BOSG.12.2. I pacchetti Showdown sono offerti al prezzo di 300 crediti Rainbow.

Se avete appena cominciato a giocare a Rainbow Six Siege, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una guida con 4 consigli utili per le partite.