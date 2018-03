Rainbow Six Siege: nuovo record di utenti connessi in contemporanea su Steam

Con l'avvento dell'e il conseguente debutto diha superato il proprio record di utenti connessi contemporaneamente su Steam, raggiungendo un picco di 176,208 giocatori.

Considerando che il titolo è anche disponibile via Uplay e su Playstation 4 e Xbox One, si tratta di un ottimo risultato che denota l'ottimo lavoro svolto da Ubisoft nel supportare il gioco con continuità dopo il problematico lancio nel 2015. Segnaliamo, inoltre, che il Season Pass dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege figura adesso nella classifica dei prodotti più venduti sulla piattaforma digitale di Valve. Per tutti i dettagli riguardo Outbreak e Operazione Chimera, rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.