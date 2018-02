Rainbow Six Siege: nuovo trailer dedicato all'evento Outbreak

In attesa che prenda il via durante il mese di marzo,pubblica oggi un nuovo trailer dedicato all'eventodi, che andrà ad inaugurare il terzo anno dello sparatutto competitivo.

Prendendo parte all'evento Outbreak, i giocatori sceglieranno la propria squadra di tre operatori per entrare nella devastata cittadina di Truth or Consequences e neutralizzare la minaccia. In questa occasione, i team si troveranno ad affrontare mostri corazzati in scontri ravvicinati con un livello di distruzione oltre ogni aspettativa.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Rainbow Six: Siege è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. L'evento Outbreak avrà inizio il 6 marzo 2018. Dal 19 febbraio sarà inoltre disponibile su TTS l'Operazione Chimera.