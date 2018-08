Rainbow Six Siege: il nuovo trailer mostra Maverick e Clash in azione

Dopo l'annuncio ufficiale al Six Major Paris, Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege in cui è possibile vedere in movimento Clash e Maverick, i nuovi operatori.

Maverick, l'operatore d'attacco, è dotato di una silenziosa fiamma ossidrica in grado di perforare gadget e pareti rinforzate. L'arsenale a sua disposizione comprende due fucili d'assalto: l'AR-15.50 e l'M4. Maverick sarà dotato di 3 punti velocità e 1 corazza, rendendolo particolarmente vulnerabile al fuoco nemico.

Clash, invece, è un'operatrice d'attacco dotata di uno scudo che non espone un solo centimetro del suo corpo. Grazie ad un dispositivo installato sullo scudo, potrà colpire gli avversari come se fosse un taser. Lo scudo sarà indistruttibile ma per sparare con il suo SPSMG9 o la sua P-10C (una mitraglietta ed una pistola), Clash dovrà temporaneamente riporlo sulla schiena. Fortunatamente potrete effettuare un attacco corpo a corpo con il pesante gadget nelle situazioni d'emergenza. Come gli altri operatori dotati di scudo, anche Clash avrà 3 punti corazza e 1 velocità.

Prima di lasciarvi al filmato, che mostra tutte le armi e le abilità degli operatori, vi ricordiamo che con Operation Grim Sky arriveranno anche la nuova versione della Base di Hereford e alcune modifiche alla mappa Consolato. A partire da domani, 20 agosto 2018, sarà possibile provare con mano tutte queste novità grazie al Technical Test Server.