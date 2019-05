Rainbow Six Siege: il nuovo trailer ci presenta Warden, difensore di Phantom Sight

Tra gli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six Siege c'è sempre più ansia di scoprire tutte le novità in arrivo nello sparatutto con Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 dell'Anno 4.

Nelle ultime ore Ubisoft ha deciso di mostrare per la prima volta l'operatore di difesa in arrivo con il prossimo aggiornamento, ovvero Collinn "Warden" McKinley. Nei suoi 30 anni di carriera Warden ha lavorato nei marines e si è specializzato nel ricoprire il ruolo di agente di scorta e nella protezione personale nei servizi segreti. Il suo gadget principale, creato in seguito ad un'operazione di salvataggio molto delicata, prende il nome di "occhiali smart Colpo d'occhio" e, stando ai leak delle scorse settimane, dovrebbe consentirgli di non subire alcun effetto da granate fumogene e flashbang. Se ciò dovesse rivelarsi vero, operatori come Ying sarebbero del tutto inefficaci in presenza di Warden e dei suoi occhiali.

Vi ricordiamo che il reveal ufficiale di Operazione Phantom Sight si terrà il prossimo 19 maggio 2019, in occasione della Finale di Pro League di Milano. Avete già dato un'occhiata al primo trailer dell'attaccante Nøkk, anch'essa in arrivo con la prossima stagione di Rainbow Six Siege?