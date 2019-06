Rainbow Six Siege: introdotta la nuova versione del Fuoco Amico Inverso

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Rainbow Six Siege con cui lo sparatutto tattico si arricchisce di nuove funzionalità che verranno certamente accolte a braccia aperte da parte della community del gioco.

Chi spera in un'esperienza sempre più appagante e in una comunità di gioco sempre più sana, sarà felice di sapere che in Rainbow Six Siege è ora attiva la nuova versione del Fuoco Amico Inverso. Le nuove funzionalità si attiveranno ogniqualvolta un vostro compagno di squadra colpirà voi anziché i nemici: se al primo proiettile il maldestro operatore riceverà solo un avvertimento, al secondo sarà lui a subire i suoi stessi danni.

Nel caso siate voi ad uccidere un vostro compagno di squadra, questo potrà concedervi il suo perdono: il gioco chiederà alla vittima se l'uccisione è stata intenzionale o meno, e a seconda della sua scelta si potrà attivare il Fuoco Amico Inverso. Se la meccanica si attiva, avrà effetto per tutta la durata della partita in atto.

In cima alla notizia potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer con cui Ubisoft ha presentato queste novità. Ricordiamo che Rainbow Six Siege è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso dell'E3 2019, la compagnia francofona ha presentato Rainbow Six Quaratine, nuovo capitolo co-op del franchise sparatutto.