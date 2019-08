Rainbow Six Siege: nuovo video sulle abilità di Amaru e Goyo, gli Operatori di Ember Rise

Gli sviluppatori di Ubisoft Montreal ci propongono un nuovo video diario di Rainbow Six Siege che ci permette di familiarizzare con Amaru e Goyo, gli Operatori in arrivo con l'update che darà finalmente inizio alla Stagione 3 e all'Operazione Ember Rise su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato propostoci dagli autori di Ubi conferma i rumor circolati in rete in queste settimane presentandoci ufficialmente l'attaccante Amaru e il difensore Goyo: la prima vanterà una rapidità superiore alla media degli altri Operatori e sarà equipaggiata con il potente Uncino Garra, mentre il secondo avrà dalla sua la possibilità di scendere in battaglia con lo Scudo Volcan.

Il gancio Garra di Amaru potrà essere utilizzato per tendere degli agguati alle squadre avversarie: il suo impiego darà infatti ai giocatori l'opportunità di superare velocemente l'ostacolo rappresentato dall'altezza e di piombare nelle stanze sopraelevate senza emettere alcun rumore di sorta. Lo scudo Volcan di Goyo, invece, non rappresenterà solo un valido deterrente contro tutti coloro che vorranno attaccarlo frontalmente ma regalerà anche un abile diversivo nelle situazioni più concitate: una volta distrutto, infatti, il Volcan innescherà l'esplosione di microcapsula interna allo scudo che inonderà l'area circostante di un liquido incandescente con cui danneggiare gli utenti nelle immediate vicinanze.

Con Operazione Ember Rise verrà poi introdotto un nuovo rango di alto livello oltre al Diamond: per accedere al rango Champions occorrerà raggiungere 5.000 MMR. Con il nuovo update farà il suo ingresso anche un nuovo sistema di matchmaking che, nelle intenzioni degli sviluppatori canadesi, renderà più omogenea l'esperienza di gioco attraverso una limitazione MMR nel matchmaking delle squadre che vieti la creazione di team con livelli e ranghi troppo diversi. Dal punto di vista contenutistico, oltre all'aggiunta dei nuovi eroi di Ember Rise l'innovazione più importante del nuovo aggiornamento della Stagione 3 di Rainbow Six Siege sarà rappresentata dal rifacimento della mappa Kanal.