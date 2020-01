Rainbow Six Siege: il nuovo video celebra il ritorno dell'evento Road to Six Invitational

Incuranti dei rumor su Rainbow Six Quarantine, gli sviluppatori di Ubisoft festeggiano con un video il ritorno dell'evento Road to Six Invitational di Rainbow Six Siege e ne stilano il programma completo.

L'evento, preceduto da diversi rumor sul Season Pass dell'Anno 5, è accompagnato dal primo Pass Battaglia collegato al Road to S.I. 2020, grazie al quale sarà possibile arricchire il montepremi del Six Invitational e fare felice la scena competitiva di R6S.

Nel corso di questo evento, i giocatori di Rainbow Six Siege potranno darsi battaglia all'interno di una nuova mappa, lo Stadio. Il Six Invitational si terrà dal 15 gennaio al 16 febbraio, con sfide che avranno luogo nel fine settimana (da giovedì a domenica).

Chi parteciperà all'evento dovrà cimentarsi nella modalità Bomba con l'opzione Scegli e Banna, in round da 3 minuti con rotazione ogni 3 round. Tutti i giocatori potranno scelgere ogni operatore nella playlist, sei dei quali saranno dotati automaticamente dell'equipaggiamento del Six Invitazional, ossia Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge e Thermite.

L'accesso al Pass Battaglia nel corso del Road to S.I. 2020 sarà disponibile nella duplice versione gratuita e premium, con 35 tier in entrambe le versioni per un totale di 48 ricompense da riscattare ingame con personalizzazioni esclusive. Il Pass premium è disponibile per 1.200 Crediti R6, mentre il Bundle premium che sblocca il pass premium e i primi 12 tier può essere acquistato per 2.400 Crediti R6.

Il 30% dei guadagni generati dal Pass Battaglia andranno ad arricchire il montepremi del Six Invitazional 2020 di Rainbow Six Siege, fino a un massimo di tre milioni di dollari con le eccedenze redistribuite negli altri programmi ufficiali eSport di R6S.