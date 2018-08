Rainbow Six Siege: nuovo weekend di gioco gratuito dal 16 agosto su PS4, Xbox One e PC

Ubisoft ha annunciato un nuovo weekend di gioco gratuito per Rainbow Six Siege, permettendo agli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC di provare lo shooter tattico nella sua versione completa dal 16 al 20 agosto.

Di seguito elenchiamo le date e gli orari in cui il weekend gratuito di Rainbow Six Siege sarà disponibile su tutte le piattaforme:

PC: dalle 19:00 del 16 agosto - alle 22:00 del 19 agosto.

Xbox One: dalle 09:01 del 16 agosto - alle 08:59 del 20 agosto.

PlayStation 4: dalle 15:00 del 16 agosto - alle 15:00 del 20 agosto.

Per gli utenti PC basterà scaricare il gioco su Uplay e avviarlo, mentre per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One bisognerà scaricare il gioco dai rispettivi store online. Segnaliamo che su Xbox One il weekend gratuito di Rainbow Six Siege sarà disponibile anche per gli utenti Silver, mentre su PlayStation 4 sarà necessario possedere un abbonamento PS Plus attivo per giocare online.

Ne approfitterete per giocare gratuitamente questo weekend a Rainbow Six Siege su PlayStation 4, Xbox One e PC? Segnaliamo che la versione di prova include tutte le mappe, le modalità e gli operatori attualmente disponibili nel gioco completo.

Ricordiamo infine che l reveal completo di Operation Grim Sky (il nuovo aggiornamento che darà il via alla Stagione 3 dell'Anno 3) è atteso durante il Six Major di Parigi in programma dal 17 al 19 agosto.