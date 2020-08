Rainbow Six Siege: nuovo weekend gratis, disponibile il preload su PS4, One e PC

Ubisoft ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo fine settimana di prova gratuito del suo Tom Clancy's Rainbow Six Siege, celebre sparatutto tattico in prima persona che a breve si aggiornerà con l'espansione intitolata Operation Shadow Legacy, la quale introdurrà Sam Fisher come operatore d'attacco.

I server apriranno a tutti gli utenti Xbox One, PlayStation 4 e PC (solo su Uplay) a partire dalle ore 15:00 italiane del prossimo giovedì 27 agosto 2020 e chiuderanno alle ore 22:00 del 4 settembre 2020. Chiunque fosse interessato a provare il gioco nel corso dei prossimi giorni potrà approfittare del preload, già disponibile su tutte le piattaforme.

Ecco di seguito i link al download del gioco su PC e console:

Va precisato che tutti i progressi registrati nel corso della prova gratuita verranno salvati e potranno poi essere trasferiti nella versione completa del titolo nel caso in cui doveste decidere di procedere all'acquisto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il gameplay trailer di Tom Clancy's Rainbow Six Siege con Sam "Zero" Fisher, già disponibile per tutti gli utenti PC grazie alla versione test del gioco su Uplay.