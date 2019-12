Rainbow Six Siege: OGA Pit, 75.000 Dollari e pass per l'Invitational, live ora!

L'OGA Pit Minor di Rainbow Six Siege sta per iniziare: 75.000 Dollari e pass per l'Invitational 2020 in palio, con otto dei migliori team di Rainbow Six Siege al mondo nell'Arena di Spalato.

Da ora sino all'8 dicembre, dunque, le squadre si contenderanno non solo i 30.000 Dollari spettanti al vincitore, ma anche la fondamentale possibilità di volare a Montreal a febbraio. Il vincitore dell'OGA sarebbe l'undicesima squadra a qualificarsi per il mondiale canadese.

Potete sintonizzarvi sin da ora sul canale Twitch OGA Rainbow Six. La prima partita, Spacestation vs. PET Nora-Rengo, avrà inizio tra poco quindi affrettatevi.

Delle otto squadre partecipanti a questo evento, sette hanno guadagnato la possibilità di partecipare attraverso le qualificazioni regionali. L'unica squadra che non ha superato le qualificazioni sono i Nora-Rengo, invitati come unici rappresentanti dell'area Asia-Pacifico.

Queste sono le squadre e le regioni che rappresentano.

PET Nora-Rengo (Asia-Pacifico);

BDS Esport (Europa);

G2 Esports (Europa);

Team Secret (Europa);

MIBR (America Latina);

Team Liquid (America Latina);

Luminosity Gaming (Nord America);

Spacestation Gaming (Nord America).

Il torneo si disputa su match Bo3 (tranne la finale, Bo5) a doppia eliminazione. Le quattro squadre che perdono nel round di apertura verranno automaticamente eliminate.

Se una squadra perde nel secondo turno o più tardi, andrà nel lower bracket, dove potranno cercare di recuperare per tornare in alto.