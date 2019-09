Rainbow Six Siege: Operation Ember Rise ha una data d'uscita su PC e console

L'attesa per la nuova stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege è praticamente volta al termine, dal momento che Ubisoft ha svelato che Operation Ember Rise arriverà su PC e console nel corso delle prossime ore.

Il nuovissimo aggiornamento per lo sparatutto in prima persona sarà disponibile per tutti a partire da domani, mercoledì 11 settembre 2019. Come sempre la patch con tutte le novità sarà completamente gratuita per chiunque possieda il gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store, Steam e Uplay).

Ecco di seguito a che ora potrete iniziare a scaricare tutti i file necessari a predisporre il gioco per la nuova stagione:

PlayStation 4: dalle ore 15:00

Xbox One: dalle ore 16:00

PC (tutti i client): dalle ore 17:00

Va precisato che al solito solo i possessori del Season Pass potranno iniziare a giocare nei panni dei nuovi operatori Goyo e Amaru, mentre tutti gli altri dovranno attendere la prossima settimana prima di poter procedere all'acquisto dei due personaggi spendendo i propri Punti Fama. Per quello che riguarda invece la mappa, che consiste in una pesante rivisitazione di Kanal, questa sarà giocabile da tutti i possessori del gioco senza alcun costo aggiuntivo.

Per scoprire tutte le novità in arrivo con Operation Ember Rise vi invitiamo a leggere il nostro breve articolo nel quale parliamo soprattutto dei cambiamenti che coinvolgeranno operatori come Smoke, Glaz e Dokkaebi.

Sapevate che R6 Siege ha superato i 50 milioni di giocatori?