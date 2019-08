Rainbow Six Siege: ecco a voi Operation Ember Rise, la prossima espansione

L'attesa è finalmente finita e Ubisoft ha svelato ufficialmente i primissimi dettagli della prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che prenderà il nome di Operation Ember Rise.

I due nuovi operatori, i cui nomi sono ancora sconosciuti, provengono da Messico e Perù e si possono già vedere nella primissima immagine promozionale della stagione. Purtroppo non ci sono dettagli nell'immagine che suggeriscono quali potrebbero essere le peculiarità dei personaggi, ma è praticamente certo che si tratta degli stessi operatori protagonisti del recente leak di Rainbow Six Siege, secondo il quale i due potrebbero essere dei cacciatori di tesori. Per quello che riguarda i gadget, secondo alcuni rumor l'attaccante sarebbe armato di rampino, il quale gli consentirebbe di agganciarsi a vari punti della mappa per tendere un agguato agli avversari. Il difensore, invece, dovrebbe avere a disposizione uno scudo fisso che, una volta distrutto, lascia cadere del fluido incandescente che danneggia chiunque ci entri in contatto. Parlando invece di nuove mappe, la prossima stagione introdurrà una versione rivisitata di Kanal e non un'area di gioco inedita.

Prima di lasciarvi alla prima immagine della Stagione 3 dell'Anno 4 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, vi ricordiamo che nuove informazioni su Operation Ember Rise arriveranno in occasione del Raleigh Major il prossimo fine settimana.