Rainbow Six Siege: Operation Grim Sky arriverà prima di quanto possiate immaginare

Sorprendendo un po' tutti, Ubisoft ha finalmente svelato la data d'uscita di Operation Grim Sky, la nuova e attesissima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Dopo qualche giorno di permanenza sui Technical Test Server su PC, Operation Grim Sky arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal prossimo 4 settembre, ovvero martedì. Per chi si fosse perso le ultime notizie sul gioco, le principali novità di questa stagione sono i due nuovi operatori: Clash e Maverick.

Clash, un'operatrice di difesa dotata di scudo, potrà fare pressione sui nemici e tenerli a bada con un particolare taser installato sullo scudo, che le protegge tutto il corpo. Maverick, invece, è un attaccante in grado di distruggere con precisione chirurgica quasi tutte le superfici presenti nel gioco, dal momento che ha in dotazione un'utilissima fiamma ossidrica. Oltre agli operatori, questa nuova espansione segnerà l'arrivo di una versione completamente rinnovata della mappa Base di Hereford. Difficilmente la riconoscerete sia dal punto di vista estetico che strutturale.

Vi ricordiamo che tutti i contenuti in arrivo nel gioco saranno gratuiti per tutti i possessori del Season Pass. Tutti gli altri, invece, riceveranno gratuitamente solo la mappa e, dalla settimana successiva a quella dell'uscita di Grim Sky, potranno acquistare i due nuovi operatori al prezzo di 25.000 punti fama.

Sapevate che gli sviluppatori di Tom Clancy's Rainbow Six Siege non hanno escluso la possibilità di creare nuovi eventi PvE come Outbreak?