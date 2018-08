Rainbow Six Siege, Operation Grim Sky: trailer per i nuovi operatori Clash e Maverick

Ubisoft ha pubblicato due nuovi trailer di Rainbow Six Siege dedicati a Clash e Maverick, i due nuovi operatori che verranno introdotti con Operation Grim Sky, espansione che inaugurerà la Stagione 3 (Anno 3) del gioco.

Morowa 'Clash' Evans si presenta come il primo operatore di difesa dotato di uno scudo, una poliziotta esperta in tattiche di controllo che combatte sempre in prima linea. Potete vederla nel trailer riportato in cima alla notizia, nell'attesa che vengano svelati ulteriori dettagli sulla sua dotazione.

L'altro operatore si chiama Maverick e si presenta un assalitore americano, uno specialista nelle operazioni tattiche noto per la sua precisione chirurgica. Come potete vedere nel trailer riportato a fondo pagina, l'operatore sarà dotato di una fiamma ossidrica in grado di perforare le pareti.

Operation Grim Sky includerà anche una nuova versione della mappa Base di Hereford, con inclusi il meteo dinamico e una serie di modifiche strutturali pensate per renderla più adatta al gioco competitivo.

L'aggiornamento apporterà anche diversi miglioramenti grafici e cambiamenti che interessano il disallineamento dei mirini, oltre a una modifica per la scelta dell'operatore inattivo e la risoluzione dinamica per le versioni console (Ubisoft non ha ancora fornito ulteriori dettagli in merito).

Ulteriori aggiornamenti su Operation Grim Sky arriveranno durante il Six Major di Parigi in programma dal 17 al 19 agosto.