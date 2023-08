Rainbow Six Siege Operation Heavy Mettle: trailer animato e data d'uscita

L'Operazione Heavy Mettle introduce Ram, un nuovo operatore di Rainbow Six Siege, giunto alla terza stagione del suo ottavo anno e confermatosi un gioco prioritario su cui Ubisoft vuole spingere. Con un nuovo trailer in stile cartone animato, abbiamo uno scorcio del personaggio e, soprattutto, la data di uscita dell'aggiornamento.

L'Operazione Heavy Mettle parte il 29 agosto e ci vede in compagnia di Ram. La combattente proviene dalla Corea del Sud e il suo gadget distintivo è il BU-GI, un drone corazzato in grado di sfondare le pavimentazioni, soverchiare le barricate e irrompere oltre le trappole avversarie.

La nuova stagione offrirà anche una nuova modalità Permanent Arcade chiamata Weapon Roulette, un buff significativo ai fucili per aumentarne l'efficacia e aggiornamenti per gli Operatori Grim, Fuze e Frost per questioni di ribilanciamento.

Ram sarà disponibile come parte del Premium Battle Pass al lancio dell'Operazione Heavy Mettle e sarà sbloccabile due settimane dopo con Fama o Crediti R6. Inoltre, sono in arrivo alcune modifiche ai parametri Quick Match e all'onboarding dei giocatori, oltre a una nuova opzione di telecamera nella modalità spettatore di Match Replay.

Frattanto, la tecnologia Mouse Trap sperimentata da Ubisoft sta dando grandi risultati nel falciare il numero dei cheater, il che lascia ben sperare nel quadro generale dell'equilibrio di questo nuovo aggiornamento.