Rainbow Six Siege: Operation Phantom Sight è ufficialmente disponibile

Come promesso ieri sera sul palco della conferenza Ubisoft all'E3 2019, Tom Clancy's Rainbow Six Siege si è appena aggiornato con tutti i contenuti della nuova espansione dell'Anno 4: Operazione Phantom Sight.

Per chi non lo sapesse, le principali novità di questa stagione sono tre: ovvero i due nuovi specialisti e la versione riveduta e corretta della celebre mappa intitolata Café Dostoevskij. Per quanto riguarda i personaggi giocabili, sappiamo che Warden è un attempato operatore in grado di vedere attraverso gli effetti di flashbang e granate fumogene ed è quindi un counter perfetto per personaggi come Ying. Nokk, invece, ha in dotazione un particolare dispositivo in grado di occultarla agli occhi nemici, il che la renderà il personaggio perfetto per chi ama l'azione stealth e vuole cogliere alle spalle il nemico.

Come sempre, i nuovi operatori potranno essere utilizzati da oggi solo dai possessori del Season Pass dell'Anno 4, mentre tutti gli altri dovranno attendere il prossimo martedì 18 giugno 2019 per poterli acquistare nel negozio di gioco attraverso i punti fama ottenuti giocando. Il rework della mappa, invece, è disponibile da oggi per tutti i possessori del gioco.

Sapevate che R6 Siege non passerà mai al F2P? Durante la conferenza Ubisoft è inoltra stato annunciato il nuovo Rainbow Six Quarantine, uno shooter cooperativo per 3 giocatori probabilmente basato sulla modalità Outbreak di R6 Siege.