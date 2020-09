Rainbow Six Siege Operation Shadow Legacy: il DLC con Sam Fisher è disponibile

Nel corso dell'Ubisoft Forward si è parlato anche di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, lo shooter tattico con visuale in soggettiva che ha appena accolto Operazione Shadow Legacy, l'ultima espansione che introduce anche Sam Fisher come operatore d'attacco.

Chiunque possieda una copia del gioco su PlayStation 4, Xbox One o PC (Steam, Epic Games Store o Uplay) può procedere al download del corposo aggiornamento che porta una ventata d'aria fresca all'FPS. Vi ricordiamo infatti che l'update non si limita ad introdurre il nuovo attaccante proveniente da Splinter Cell, ma anche il rework della mappa Chalet ed una serie di modifiche al gameplay che riguardano numerosi elementi come il sistema di mirini.

Attualmente solo i possessori del Season Pass possono utilizzare il nuovo operatore, il quale potrà invece essere acquistato da tutti gli altri a partire dalla prossima settimana al prezzo di 25.000 Punti Fama. Che possediate o meno il Pass, invece, potete già da ora provare la nuova versione della mappa.

Vi ricordiamo che all'Ubisoft Forward è anche stato annunciato l'update gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, grazie al quale lo sparatutto potrà girare a 4K e 120fps su entrambe le macchine di prossima generazione.