Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave ha una data d'uscita

Con un breve post pubblicato sui canali social ufficiali, Ubisoft ha finalmente svelato la data d'uscita definitiva di Operation Steel Wave, ovvero la prossima espansione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

L'aggiornamento arriverà infatti domani, martedì 16 giugno 2020, e l'orario d'uscita cambierà in base alla piattaforma. I primi a poterci giocare saranno gli utenti Xbox One alle ore 14:00, seguiti da quelli PlayStation 4 alle 15:00 e quelli PC alle ore 16:00. L'aggiornamento include la nuova versione della mappa Casa, gli operatori Ace e Melusi oltre alla solita sfilza di modifiche ai personaggi già presenti nel gioco.

Come sempre, l'aggiornamento potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco ma solo chi ha acquistato il Season Pass potrà iniziare a giocare con i nuovi operatori da domani. Tutti gli altri dovranno attendere la prossima settimana, quando Ace e Melusi potranno essere acquistati nel negozio spendendo i Punti Fama duramente accumulati nel tempo.

In attesa che l'update faccia il proprio debutto su tutte le piattaforme, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Rainbow Six Siege Operation Steel Wave con tutte le novità in arrivo domani.