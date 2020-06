Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave è disponibile, trailer e dettagli

Ubisoft è lieta di annunciare che, dopo un periodo trascorso sui server di test, Operation Steel Wave è ora disponibile in Rainbow Six Siege per PlayStation 4, Xbox One e PC, Uplay+ incluso.

Operation Steel Wave, che rappresenta la seconda stagione dell’Anno 5, introduce l'assaltatore Ace e il difensore Melusi, in arrivo rispettivamente da Norvegia e Sudafrica, oltre a una versione completamente rinnovata della mappa Casa e una serie di modifiche al gameplay.

I possessori del Pass Anno 5 potranno usare subito i nuovi operatori, mentre tutti gli altri giocatori li potranno sbloccare a partire dal 23 giugno usando i propri punti Fama o crediti R6. Gli altri contenuti inediti stagionali, tra cui la versione rinnovata della mappa Casa, saranno invece disponibili gratuitamente per tutti i giocatori. Operation Steel Wave avrà anche un suo Pass Battaglia, che verrà lanciato il 29 giugno.

I due nuovi operatori sono:

Il norvegese Ace , che ha in dotazione il dispositivo S.E.L.M.A., lanciabile e in grado di attaccarsi a qualsiasi superficie verticale distruggendo lentamente fino a tre pannelli, uno dopo l’altro. Il S.E.L.M.A. può anche essere lanciato contro quasi ogni gadget difensivo, così da distruggerlo con le proprie braccia o attraverso il gel esplosivo.

, che ha in dotazione il dispositivo S.E.L.M.A., lanciabile e in grado di attaccarsi a qualsiasi superficie verticale distruggendo lentamente fino a tre pannelli, uno dopo l’altro. Il S.E.L.M.A. può anche essere lanciato contro quasi ogni gadget difensivo, così da distruggerlo con le proprie braccia o attraverso il gel esplosivo. La sudafricana Melusi, un’operatrice difensiva che sfrutta alcuni dispositivi elettronici dispiegabili, chiamati Banshee. Provocano un effetto rallentante a qualsiasi assalitore finisca nella loro linea di mira. I Banshee possono anche essere usati come dispositivi di rilevamento, in quanto producono un suono facilmente identificabile ogni volta che un assalitore entra nel loro raggio d’azione.

Oltre ai due nuovi operatori, i giocatori potranno esplorare una versione completamente rinnovata della mappa Casa, ampliata rispetto alla precedente. Inoltre, sono stati apportati anche altri cambiamenti in tutta la mappa per consentire un’ulteriore evoluzione del gameplay. Operation Steel Wave introduce anche un nuovo dispositivo secondario per i difensori, l’Allarme di Prossimità. Questo piccolo dispositivo lanciabile e agganciabile è uno strumento di raccolta informazioni essenziale in quanto avvisa acusticamente i difensori della presenza di un aggressore nella propria linea visiva.

Tra le principali modifiche al gioco segnaliamo invece l'unificazione del Match Making e Rating (MMR)., il buff di Amaru e l'aggiunta del set Echo Élite