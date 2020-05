Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave è disponibile sul TTS

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per il TTS (Technical Test Server) di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che ha ufficialmente accolto tutte le novità della prossima stagione, Operation Steel Wave.

Questo significa che chiunque sia in possesso della versione PC dello sparatutto Ubisoft può procedere al download della versione di test senza alcun costo aggiuntivo e provare alcune di quelle che saranno le principali novità della prossima espansione. Come potete leggere sul post pubblicato dagli sviluppatori su Reddit, l'aggiornamento del TTS non include tutte le novità previste in Operazione Steel Wave e alcune di essere arriveranno solo in un secondo momento. Tra i contenuti più interessanti tra quelli attualmente in prova su PC non possiamo certo non citare gli operatori Ace e Melusi e l'importante rework che riguarda la mappa Casa, l'arena mostrata in concomitanza con l'annuncio del gioco un bel po' di anni fa. Se volete quindi provare queste novità non dovete far altro che avviare il client Uplay e cercare il TTS di Rainbow Six Siege nella vostra libreria.

Sapevate che l'autenticazione a 2 fattori è ora obbligatoria in Rainbow Six Siege? Attivando questa protezione aggiuntiva per il vostro account riceverete anche un'esclusiva skin per l'arma di Thermite.