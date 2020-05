Rainbow Six Siege, Operation Steel Wave: loadout e statistiche di Ace e Melusi

Il sito ufficiale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege si è appena aggiornato con tutte le informazioni utili su Ace e Melusi, i nuovi operatori dello sparatutto in arrivo con Operation Steel Wave.

Scopriamo quindi tutte le statistiche dei due personaggi giocabili e quali sono le loro armi in dotazione:

Ace - Assalitore

Statistiche: 2 di corazza, 2 di velocità

Arma principale: AK-12 (fucile d'assalto) oppure M1014 (shotgun)

Arma secondaria: P9 (pistola)

Gadget: Carica da irruzione o granata fumogena

Abilità unica: Dispositivo da irruzione a base idrica S.E.L.M.A.

Melusi - Difensore

Statistiche: 1 di corazza, 3 di velocità

Arma principale: T-5 SMG (mitraglietta) oppure Super 90 (shotgun)

Arma secondaria: RG15 (pistola)

Gadget: Granata a impatto o scudo mobile

Abilità unica: Difesa sonica Banshee

Sempre sul sito dello sparatutto in prima persona Ubisoft è stato svelato l'aspetto della nuova skin Elite di Echo, l'operatore di difesa che si trasforma in una sorta di ninja grazie al pacchetto contenente copricapo, uniforme e mimetiche per SUPERNOVA, MP5SD, P229 e BEARING 9 oltre al ciondolo Chibi Echo Élite. Prima di lasciarvi al filmato della skin, vi ricordiamo che Operation Steel Wave è disponibile sul TTS di R6 Siege.