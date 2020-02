Rainbow Six Siege: Operation Void Edge approda sul PTS

A sorpresa per tutti i possessori di una copia di Tom Clancy's Rainbow Six Siege su PC, Ubisoft ha pubblicato una nuova versione del gioco sui Test Server nella quale gli utenti possono provare con mano tutte le novità in arrivo con Operation Void Edge, la prima stagione dell'Anno 5.

Tra le varie novità troviamo ovviamente i due nuovi operatori: il possente Oryx e la misteriosa Iana. Il primo è un personaggio in grado di sfondare la maggior parte delle pareti (a patto che non sianol rinforzate) con la sola forza del proprio corpo, invece Iana riesce a controllare da remoto degli ologrammi grazie al suo guanto hi-tech. Non possiamo poi non citare il rework della mappa Oregon, disponibile sin dal lancio dello sparatutto e che vanta ora un maggior numero di pareti distruttibili e alcune novità per quello che riguarda il posizionamento delle bombe. Ad accompagnare questi contenuti troviamo anche un redesign dell'interfaccia dei menu principali, un nuovo sistema di schieramento dei droni degli attaccanti ad inizio partita e un sistema grazie al quale i detriti delle barricate distrutte non ostruiranno la vista del giocatore.

Se siete curiosi di scoprire ogni singolo dettaglio dell'aggiornamento appena arrivato sui Test Server, vi invitiamo a dare un'occhiata al changelog ufficiale sul sito di R6 Siege, all'interno del quale sono illustrate anche tutte le novità che riguardano Goyo, Lesion, IQ, Frost, Castle, Twitch e Warden.

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Operation Void Edge sarà pubblicata anche la skin di Ash ispirata a Lara Croft, ovvero un Set Elite contenente un'animazione di vittoria, una skin gadget per il suo lanciatore e le cariche da irruzione M120 CREM,un ciondolo in versione chibi del personaggio e una mimetica per le armi per G36C, R4-C, M45 MEUSOC e 5.7 USG.