Rainbow Six Siege: Operation Void Edge, novità di gameplay e modifiche alla mappa Oregon

Dopo aver visto entrare in azione gli Operatori Oryx e Iana, gli autori di Ubisoft ci descrivono le importanti novità di gameplay che interesseranno i giocatori di Rainbow Six Siege durante Operation Void Edge, la Stagione che darà ufficialmente inizio all'Anno 5 dell'iconico sparatutto multiplayer.

Oltre alla già citata aggiunta dei due Operatori inediti nel roster di personaggi interpretabili di R6S, gli sviluppatori di Ubi confermano la profonda rivisitazione della mappa Oregon. Tra i principali cambiamenti che interesseranno questa ambientazione, troveremo un'espansione del seminterrato della soffitta e della torre degli edifici, tutti interventi che contribuiranno a rendere ancora più interessanti le dinamiche di gioco che si creeranno nel prosieguo delle partite.

Come possiamo intuire ammirando il nuovo video gameplay propostoci dal colosso videoludico francese, la "nuova" mappa Oregon sarà interessata da ulteriori modifiche, volte sempre all'evoluzione del gameplay. Stando a quanto spiegato da Ubisoft Montreal, ci sarà poi spazio per delle novità ludiche e contenutistiche che spazieranno dalla modifica alla replica dei detriti al cambio di posizione per la generazione del drone degli attaccanti.

Nel novero degli interventi svolti dagli sviluppatori di Rainbow Six Siege, troveremo anche un Hub del giocatore rinnovato, l'aggiunta del set Caveira Elite e delle modifiche a Lesion e Twitch. Il Test Server per Operation Void Edge sarà attivo da domani, lunedì 17 febbraio.