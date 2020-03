Rainbow Six Siege: parte Operation Void Edge, ecco tutte le novità dell'update

Dopo aver affrontato la questione relativa al futuro free-to-play di Rainbow Six Siege, gli autori di Ubisoft Montreal danno ufficialmente inizio alla Stagione 1 dell'Anno 5 di Rainbow Six Siege con il lancio di Operation Void Edge.

Con Operation Void Edge, tutti gli appassionati dello sparatutto multiplayer su PC, PS4 e Xbox One possono accedere a due nuovi Operatori, l'olandese Iana e il giordano Orys, oltre ad una versione completamente rinnovata della mappa Oregon.

Il trailer 101 confezionato dal colosso videoludico transalpino ci aiuta a familiarizzare con i nuovi protagonisti di Void Edge e con le loro abilità. L'attaccante Iana, ad esempio, ci viene descritta come una fiera combattente che sarà in grado di rovesciare a proprio vantaggio le sorti di ogni scontro a fuoco grazie al Replicatore Gemini, un sistema che utilizza per creare una copia olografica di se stessa che può essere comandata da remoto.

Anche il difensore Oryx, da par suo, potrà sfoggiare un potenziamento speciale per acquisire un vantaggio sugli avversari di turno. Grazie allo Scatto Remah, chi interpreterà Oryx potrà guadagnare una velocità sovrumana e coprire brevi distanze con estrema rapidità, servendosene per abbattere pareti distruttibili al costo di una frazione della propria salute o addirittura per arrampicarsi sulle pareti.

Gli acquirenti del Pass Anno 5 possono utilizzare i nuovi Operatori già da oggi, 10 marzo, mentre per tutti gli altri sarà necessario attendere fino al 17 marzo e spendere i propri Punti Fama o Crediti R6. La nuova mappa Oregon, invece, è già disponibile per tutti: gli interventi svolti da Ubisoft consisteranno nel redesign delle diverse aree in cui è composta, dalle zone all'aperto alla grande torre, passando per la cucina e il seminterrato.

Il Pass Anno 5 di Rainbow Six Siege offre l'accesso a sei nuovi Operatori e a sei uniformi e copricapi esclusivi, oltre a dei benefici VIP. Per i possessori del Pass Anno 4 e si doteranno anche del quinto Pass stagionale di R6S è previsto inoltre un regalo di ringraziamento comprensivo di 600 Crediti R6, di 2 pacchetti Leggendario e di 3 pacchetti Alpha Epici.