Rainbow Six Siege: un operatore in regalo per tutti fino al 31 dicembre

Ubisoft ha annunciato una promozione a tema Tom Clancy's Rainbow Six Siege: tutti coloro che effettueranno un login al gioco in questo periodo di festa riceveranno in regalo un operatore degli Anni 1, 2 o 3.

"Da Natale a Capodanno, ogni giocatore che si connetterà in gioco in Rainbow Six Siege riceverà un pacchetto di Natale molto speciale, che includerà un Operatore dell'anno 1, 2 o 3 o 25.000 Punti Fama nel caso in cui si possedessero già tutti gli Operatori. Cosa state aspettando per recuperare il vostro regalo di Natale?"

L'offerta, lanciata il giorno di Natale, è ancora valida e dunque vi esortiamo a riscattare subito il vostro regalo prima che sia troppo tardi, avete tempo fino alla fine dell'anno, sicuramente si tratta di una buona occasione per rimpolpare il proprio parco operatori o guadagnare facilmente 25.000 Punti Fama, approfittatene prima che sia troppo tardi.