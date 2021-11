Rainbow Six Siege: l'Operatore Thorn e le novità di Outback nel video di High Calibre

Dopo aver svelato il nuovo Operatore Thorn di Rainbow Six Siege, Ubisoft pubblica un approfondimento sulle attività e sulle sorprese previste in High Calibre, la stagione finale dell'Anno 6 dello sparatutto competitivo.

Il video che accompagna l'approfondimento presenta il nuovo Battle Pass e celebra l'avvenuto lancio della nuova Season di R6S su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La nuova fase ingame che attreverseranno da oggi 30 novembre tutti gli appassionati dell'FPS multiplayer di Ubisoft sarà foriera di sorprese, come quella legata all'introduzione dell'Operatore irlandese Thorn nel roster di agenti interpretabili.

Il nuovo difensore Thorn vanta un equipaggiamento di tutto rispetto, a cominciare dal dispositivo di prossimità Razorbloom Shell che innesca una detonazione a tempo. Rispetto agli altri Operatori, Thorn possiede velocità e armatura nella media che gli consentono di equipaggiare il nuovo UZK50Gi o l’M870 come armi primarie e 1911TACOPS o C75-AUTO come armi secondarie.

Parallele e complementari alle novità di Thorn si innestano anche le migliorie legate alla rielaborazione della mappa Outback, con un layout ridisegnato per rendere ancora più divertenti e immersive le sfide da affrontare a prescindere dal ruolo interpretato e dal personaggio scelto. Sia l'edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per consentire agli Attaccanti di pianificare strategie più efficaci, mentre l'aggiunta di nuove mura esterne distruttibili e la ristrutturazione di alcune aree della mappa dovrebbero ampliare le opzioni a disposizione dei Difensori.

Quanto al Pass Battaglia, la Stagione 6 dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege porta in dote 100 livelli e 131 ricompense, con un percorso gratuito e un sistema di progressione Premium disponibile fino al 21 febbraio per 1.200 crediti R6. Chi si doterà del Pass Battaglia Premium potrà giocare immediatamente nei panni di Thorn e avanzare più velocemente nella scalata ai livelli el sistema di progressione, mentre gli altri giocatori potranno sbloccarlo con Renown o Crediti R6 a partire dal 14 dicembre. I nuovi contenuti stagionali, tra cui la rielaborazione della mappa Outback, i nuovi colori di squadra predefiniti, il nuovo HUD e gli aggiornamenti dell'Operatore sono disponibili gratis per tutti i giocatori.