Rainbow Six Siege: l'Operatrice Zofia Bosak rivelata con un nuovo trailer

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, con cui la casa francese ha rivelato la nuova Operatrice in arrivo sullo sparatutto online.

Zofia Bosak, questo il nome della nuova Operatrice, arriverà in concomitanza con il lancio di White Noise, il nuovo DLC del gioco previsto al lancio il prossimo 4 dicembre. Zofia, sorella di Ela Bosak, è l'unico Operatore facente parte del GROM, e si presenta armata di mine a concussione e di un lanciagranate a doppia canna in grado di sfondare due pareti consecutive.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Rainbow Six: Siege è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC White Noise uscirà il 4 dicembre. Il titolo Ubisoft è giocabile gratuitamente da oggi fino al 19 novembre.