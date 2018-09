Rainbow Six Siege: Operazione Grim Sky è adesso disponibile, ecco il trailer di lancio

Operazione Grim Sky, la nuova espansione che inaugura l’Anno 3 di Rainbow Six Siege, è adesso disponibile. Per celebrare l’evento, Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio in cui ci vengono mostrate tutte le novità.

Operazione Grim Sky, introduce i due nuovi operatori Clash e Maverick. Esperti rispettivamente nella gestione delle folle e in attacchi ad alta precisione, si occupano anche del nuovo complesso di addestramento nella mappa rivisitata della Base di Hereford. Clash è un difensore che utilizza uno scudo dotato di teaser per proteggersi e allo stesso tempo fare pressione sui nemici. Maverick, invece, è un attaccante che, grazie alla sua fiamma ossidrica, è in grado di distruggere quasi tutte le superfici presenti all’interno delle diverse mappe. Gli utenti in possesso del Season Pass avranno subito a disposizione i nuovi operatori, mentre il resto dei giocatori potrà sbloccarli dopo una settimana utilizzando Fama o crediti R6.

L’Anno 3 di Rainbow Six Siege porterà con sé anche alcune correzioni che elimineranno il disallineamento dei mirini, una modifica alla selezione dell'operatore inattivo e miglioramenti al ridimensionamento dinamico della risoluzione su console. Infine, oltre a tutte le correzioni tecniche e a quelle volte all’ottimizzazione del gameplay, la stagione vedrà il debutto della versione migliorata della mappa Consolato.