Rainbow Six Siege, Operazione Neon Dawn in arrivo: teaser per la nuova Operatrice

Dopo aver festeggiato Halloween in Rainbow Six Siege, i giocatori di casa nel titolo Ubisoft possono prepararsi all'arrivo di interessanti novità per la produzione.

Dall'account Twitter ufficiale del gioco giunge infatti la conferma che una nuova Operazione è definitivamente in dirittura di arrivo. Il contenuto aggiuntivo è stato battezzato "Neon Dawn" e per il momento il suo esordio è privo di una data precisa. Tuttavia, Ubisoft ha già reso noto il momento nel quale quest'ultimo sarà presentato in ogni suo dettaglio. L'appuntamento è infatti fissato per la giornata di domenica 8 novembre, durante le competizioni della EU League di Rainbow Six Siege. I giocatori interessati possono sintonizzarsi sul Canale Twitch di Rainbow Six Siege a partire dalle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Per ingannare l'attesa che ci separa dal weekend, il team di sviluppo ha offerto un primo indizio su cosa attendersi dalla nuova Operazione Neon Dawn. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, è stato pubblicato un primo teaser trailer dedicato. Nel breve filmato è possibile avvistare Aruni, nuova Operatrice in arrivo nel gioco, con il ruolo di Difensore. Al momento, appare realistico aspettarsi che durante la giornata di domenica siano presentati tutti i dettagli sul nuovo personaggio di Rainbow Six Siege.